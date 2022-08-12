قطر توافق على طلب "حماس" بإعادة إعمار البيوت المهدمة في غزة

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، موافقة دولة قطر لإعادة إعمار البيوت التي هدمت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأفادت "حماس" في بيان بأن "هنية تلقى موافقة دولة قطر لإعادة إعمار البيوت التي هدمت خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وذلك من خلال ما تبلغ به من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن. ويشمل ذلك البيوت التي هدمت في رفح أو غزة والشمال".

وحسب البيان، فقد أعرب هنية عن بالغ تقديره لدولة قطر "أميرا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل الذي يضاف إلى سجلها المشرف في إعادة إعمار قطاع غزة عبر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار برئاسة السفير محمد العمادي".

المصدر: RT