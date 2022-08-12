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باخرة مساعدات إماراتية تصل مقديشو لدعم متضرري الجفاف

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باخرة مساعدات إماراتية تصل مقديشو لدعم متضرري الجفاف
AFP
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وصلت إلى الصومال باخرة مساعدات إماراتية تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية، لتوفير الاحتياجات لحوالي 2.5 مليون شخص ممن تضرروا من موجة الجفاف ودعم أوضاعهم الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الصومالي في مواجهة موجة الجفاف.

وتم تسيير هذه الشحنة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وباشرت الجهات المعنية توزيع المساعدات الإغاثية على الأهالي والنازحين في مناطق تواجدهم ومخيماتهم.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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