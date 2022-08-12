شبكة "سي إن إن" عن إدانة أبوعمو بقضية التجسس لصالح الرياض ومعلومات عن اثنين آخرين

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن أحمد أبو عمو، المدير السابق بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أدين في قضية التجسس لصالح السعودية يوم الثلاثاء، ما أثار تفاعلا حول ملابسات القضية.

وأشير في هذا السياق إلى أن المواطن السعودي، علي الزبارة، الزميل السابق لـ"أبوعمو"، متهم أيضا بالوصول إلى حسابات "تويتر"، نيابة عن المملكة العربية السعودية، لكنه غادر الولايات المتحدة قبل توجيه الاتهام إليه.

وذكر أنه بحسب الدعوى المقدمة العام 2019، كان دور علي الزبارة إلى جانب أحمد أبوعمو، يتمثل في استغلال إمكانياتهما باعتبارهما موظفين في "تويتر"، وذلك "لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي".

وبالنسبة للمواطن السعودي أحمد المطيريـ فهو حسب الدعوى متهم "بالعمل كوسيط بين موظفي تويتر والحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين ( أبوعمو الوزبارة) مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة (هابلو) الفارهة".

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أنها تواصلت مع "السفارة السعودية بأمريكا للحصول على تعليق حول المطيري والزبارة دون رد حتى كتابة هذا التقرير".

ونقلت "شي إن إن" معلومات كان أعدها مكتب التحقيق الفدرالي في عام 2019 عن السعوديين الاثنين ورد فيها التالي:



الأول: أحمد سعد المطيري:

يعرف أكثر باسم أحمد الجبرين، مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2014 و2015 يزعم أن المطيري كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية، المعلومات المسروقة تتضمن عناوين بريد إليكتروني وأرقام هاتف وعناوين انترنت لمعارضين سعوديين ومنتقدين للحكومة السعودية وغيرهم. وفي وثيقة الادعاء، المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

الثاني: على حمد الزبارة:

مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 2015 يزعم أن زبارة كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية. ووفقا للدعوى المرفوعة، الزبارة وهو مهندس ويب تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة فإن الزبارة قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة إلى بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.

المصدر: سي إن إن