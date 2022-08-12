تفاعل مع فيديو محمد بن زايد يقود مروحية في سماء الإمارات

تداولت وسائل إعلام إماراتية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جولة بمروحية فوق سماء بلاده.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل تعبيرا أبداه الرئيس الإماراتي مبتسما خلال الرحلة. وكتب أحد المغردين: "في كل مرة نرى الشيخ محمد بن زايد والابتسامة تغمر محياه الكريم، دلالة على عظم ما يزخر به وجدانه من رضا ومحبة".

في كل مرة نرى الشيخ محمد بن زايد والابتسامة تغمر محياه الكريم، دلالة على عظم ما يزخر به وجدانه من رضا ومحبة.

في هذه اللحظة الخاطفة بينما يحلق عبر سماء الإمارات متابعا تحقق أحلامه برفعة الإمارات وشموخها، تكشفت روح القائد المحب عبر عينيه وسرعان ما صدقتها الابتسامة: "الله يديمها". pic.twitter.com/P3h89ShHjO — د. علي بن تميم (@3litamim) August 11, 2022

فيما اعتبر آخر أن "هذا أجمل فيديو يمكن أن يمر".

أجمل فيديو ممكن يمر عليك pic.twitter.com/wLVEIhgV3y — خبيل ويش!؟ (@kama5beel) August 11, 2022

وعلق المغردون على الفيديو، متمنين للرئيس الإماراتي الصحة والعافية وطول العمر.

ربي يحفظه من كل شر — صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) August 11, 2022

ويذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، أعلن في مايو الماضي انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية.

المصدر: RT