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تفاعل مع فيديو محمد بن زايد يقود مروحية في سماء الإمارات

أخبار العالم العربي

تفاعل مع فيديو محمد بن زايد يقود مروحية في سماء الإمارات
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت وسائل إعلام إماراتية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جولة بمروحية فوق سماء بلاده.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل تعبيرا أبداه الرئيس الإماراتي مبتسما خلال الرحلة. وكتب أحد المغردين: "في كل مرة نرى الشيخ محمد بن زايد والابتسامة تغمر محياه الكريم، دلالة على عظم ما يزخر به وجدانه من رضا ومحبة".

فيما اعتبر آخر أن "هذا أجمل فيديو يمكن أن يمر".

وعلق المغردون على الفيديو، متمنين للرئيس الإماراتي الصحة والعافية وطول العمر.

ويذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، أعلن في مايو الماضي انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية.

المصدر: RT

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