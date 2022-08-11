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تونس.. العثور على جثة أستاذ جامعي ملقاة على الطريق في مرناق والأمن يحقّق

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تونس.. العثور على جثة أستاذ جامعي ملقاة على الطريق في مرناق والأمن يحقّق
Globallookpress
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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس التونسية إنابة للكشف عن ملابسات وفاة أستاذ جامعي عثر على جثته ملقاة بأحد طرقات مدينة مرناق بولاية بن عروس.

وحسب المعطيات الأولية فقد تم العثور على جثة الأستاذ الجامعي ملقاة على قارعة الطريق بمدينة مرناق أول أمس الثلاثاء.

وأسفرت المعاينات الأولية التي أجراها ممثل النيابة العمومية مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث عن توفر قرائن قوية بأن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل إذ بدا واضحا وجود اعتداء على مستوى أعلى الصدر ومواطن أخرى من جسد الضحية الذي خلّفت وفاته لوعة كبيرة بين أقاربه وأجواره وزملائه وطلبته.

المصدر: إذاعة موزاييك التونسية

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