وسائل إعلام: مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي (فيديو)

أفادت قناة mtv اللبنانية فجر اليوم الجمعة بأن المضادات الأرضية التابعة لحزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون في البقاع الغربي.

وقال موقع "النشرة" اللبناني إن المسيرة مصدرها إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن مصدرا مطلعا أوضح لصحيفة "Long War Journal" التابعة لقناة ​الدفاع​ الإسرائيلية، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن ​طائرة إسرائيلية​ بدون طيار استهدفت فوق ​لبنان​ لكنها لم تتضرر من النيران".

وأكدت وسائل ​الإعلام​ الإسرائيلية تعرض ​مسيرة​ أو أكثر لنيران مضادة.

فيديو| لحظة إطلاق النار تجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي بلبنان. pic.twitter.com/SbmBt7fDFl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 11, 2022

Hezbollah fired at Israeli UAV pic.twitter.com/k6DaKe3gtq — TPYXA ⚡ Middle East 🇸🇩 🇮🇷 (@MEPaper1090) August 11, 2022

More Footage of the LA intercepting an #israel UAV pic.twitter.com/qDZN7pLpjv — ₿ ܡܐܪܝܘ🇱🇧🇬🇧🇦🇪 (@MarioLeb79) August 11, 2022

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية إن الحادث يأتي وسط تصاعد التوتر بين حزب الله وتل أبيب حول المحادثات الجارية حول الحدود البحرية بين البلدين.

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن صحيفة "اللواء" اللبنانية أن هناك معلومات عن احتمال قيام إسرائيل بـ"عملية عسكرية محدودة" ضد لبنان قبل التوصل إلى اتفاق لتجنب اعتبارها مساومة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + إسرائيلية