مصر.. إحالة قاتل "فتاة الشرقية" للمحاكمة العاجلة

أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته في ما تتهمه النيابة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدا، مع سبق الإصرار والترصد.

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وذكر بيان النائب العام يوم الخميس أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روح سلمى بهجت بعد رفضها وذويها خطبتها له لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم.

وأضاف البيان "ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتا لقتلها".

وأشار البيان إلى أن المتهم سبق المجني عليها إلى العقار، واشترى سكينا، وقبع متربصا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنا بالسكين قاصدا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها.

وأقامت النيابة العامة الدليل في ثمان وأربعين ساعة من الجريمة، وأخذت بشهادة خمسة عشر شاهدا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلا عن إقراره تفصيلا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدّ حبسه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري