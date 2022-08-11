مصر.. العثور على مقبرة جديدة للحمير

عثر عدد من الأهالي في قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم في مصر على عدد كبير من الهياكل العظمية لحمير في المنطقة الصحراوية المتاخمة للقرية.

وبداية تفاصيل الواقعة كانت بانبعاث روائح كريهة تنبعث من المنطقة الصحراوية المتاخمة لقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، والتي تضرر منها الأهالي حتى لجأوا إلى البحث عن مصدر تلك الروائح، ليجدوا مجموعة كبيرة من الهياكل العظمية في تلك المنطقة.

وذكر مصدر في مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم في تصريحات لموقع "مصراوي"، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن المقبرة التي عثر بها على هياكل الحمير عبارة عن فدانين من الأرض وملقى بها أكثر من 200 هيكل عظمي.

وكشفت التحريات أن الهياكل العظمية التي عثر عليها قديمة ومتحللة منذ فترة.

وذكر الموقع المصري أن فريقا من نيابة مركز الفيوم انتقل لمعاينة مكان ذبح الحمير، حيث قرر رئيس النيابة دفن الهياكل العظمية ومتابعة الطرق المؤدية للمنطقة الصحراوية لتحديد الأشخاص الذين يقومون بذبح الحمير والحصول على جلودها والقاءها بصحراء الفيوم.

المصدر: موقع "مصراوي"