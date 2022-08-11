الصحة المصرية: لا وجود لجدري القردة في البلاد

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه لا يوجد داخل مصر أي حالات مصابة بجدري القردة، وذلك نتيجة الترصد والبحث المستمر الذي تقوم به الوزارة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة تلفزيونية، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا انخفض خلال الأسبوعين الماضيين بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي كانت تصاب بكورونا وتحتاج دخولها للمستشفيات انخفض أيضا.

وتابع أن نهاية وباء كورونا يعني أن يتحول إلى فيروس أقل حدة وشدة وانتشارا عما كان فيه في السابق.

المصدر: بوابة أخبار اليوم المصرية