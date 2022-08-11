إذاعة تونسية تكشف عن هوية السائح الخليجي الذي قتل ذبحا في بنزرت شمالي البلاد

ذكرت إذاعة "إي أف أم" التونسية أنها تحصلت من مصادر مطلعة على معطيات حصرية حول هوية المواطن الأجنبي الذي راح ضحية جريمة قتل بمكان عام في المدينة العتيقة ببنزرت، شمالي تونس.

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وقالت الإذاعة الخاصة: "وفقا لما أوردته مصادرنا فإن الضحية هو مواطن سعودي مقيم في قطر".

وأضافت أن الضحية تعرف على الفتاة التونسية في السعودية وتزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وأشارت إلى أن الجاني وقع تحريضه من قبل أصدقائه واستفزازه بإخباره أن شقيقته تمارس علاقة جنسية مع أجنبي.

وأوضحت أن الجاني عسكري متقاعد علم بوجود علاقة بين هذا الرجل وشقيقته فعمد إلى ذبحه أمام المارة، وتم القبض عليه في وقت وجيز.

وبينت أن المتهم كان يقول "الشرف.. الشرف".

جدير بالذكر أن السفارة القطرية في تونس نفت ما نشرته وسائل الإعلام بشأن جنسية مقتل مواطن قطري ذبحا في المدينة العتيقة ببنزرت شمالي تونس.

اهتزت مدينة بنزرت على جريمة قتل راح ضحيتها أجنبي من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت حسب مصدر أمني مسؤول.



وتفيد وقائع الجريمة أن شاباً تونسيا إلتحق بالضحية وقام بذبحه أمام المارة وتمكنت قوات الأمن من القاء القبض على الجاني فور ارتكابه للجريمة

يا ربي الطف بينا وين ماشين pic.twitter.com/Wbzl8Ao9hb — Hiba jabeur (@Hibajabeur12) August 11, 2022

المصدر: إذاعة "إي أف أم" + وسائل إعلام تونسية