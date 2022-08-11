خبير في القانون الدولي يفند تصريحات آبي أحمد ويتحدث عن تناقضات صارخة في دعوته للتفاوض

قال محمد محمود مهران أمين اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في حديث لـRT، إن دعوة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مصر والسودان للحوار، محاولة لاستنزاف الوقت والجهد مجددا.

وأضاف مهران أن إثيوبيا تتعنت وتخالف قواعد القانون الدولي، ولا تعترف باتفاق المبادئ لعام 2015.

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "كما أنها تفشل المفاوضات لعدم رغبتها السياسية في الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف المعنية وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".

وأكد أن إرادة الدول السياسة تلعب دورا أساسيا في مثل هذه النزاعات.

ولفت إلى أهمية التوجه لمجلس الأمن الدولي بضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، وإلزام إثيوبيا بالتفاوض، وتحملها المسؤولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإقناع أديس أبابا بعرض النزاع على القضاء الدولي.

ولفت إلى أنه في حال فشل تلك الحلول يجب فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إثيوبيا لمنع تطور هذا الصراع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، مصر والسودان إلى مواصلة المفاوضات.

RT - ناصر حاتم