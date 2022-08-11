إعلامي مصري: 40 سيارة "فيراري" دخلت البلاد.. وأموال طائلة لاستيراد الكزبرة

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إن مصر تستورد بعشرات الملايين "أكلا للعصافير"، وتستورد بأموال طائلة كزبرة جافة، وأن 40 سيارة "فيراري" استوردت خلال الأشهر الماضية.

وأضاف بكري عبر قناة "صدى البلد" أن مصر تستورد أدوات التجميع ومعدات وأدوات البناء، وتستورد بأموال طائلة "كزبرة ناشفة" وهذا يعني عدم وجود صناعة محلية قوية.

وتحدث بكري عما وصفه بالاستفزاز من بعض الأشخاص، وعن الأسعار المرتفعة، كسعر الفيلا (500 متر) بما يعادل 118 مليون جنيه، وأضاف أن 40 سيارة فيراري دخلت مصر في 6 أشهر، وأن سعر السيارة الواحدة يعادل 20 مليون جنيه مصري.

وقال بكري إن زيادة فاتورة الاستيراد ترفع الأسعار في الداخل، وأضاف: "لكن ما زال هناك أمل في الإصلاح ومعالجة المشكلات المختلفة"، وتحدث عن أن "هناك أشخاص يريدون إسقاط مصر"، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "يسهر ليل نهار من أجل الوطن وهمومه".

المصدر: "القاهرة 24"