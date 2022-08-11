السودان.. موت 13 شخصا عطشا في الصحراء وإنقاذ 7 من موت محقق

أشخاص تم إنقاذهم من "موت محقق" في الصحراء السودانية ـ (قوات الدعم السريع)

أعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية أن 13 شخصا قضوا عطشا وعثرت على جثثهم في عمق الصحراء الكبرى، كما تمكنت من إنقاذ 7 آخرين من موت محقق.

وأوضحت القوات في موقعها الإلكتروني أن "درع الصحراء" في القوات المنتشر في المثلث الحدودي 7، أنقذ 7 أشخاص "من موت محقق"، في عمق الصحراء، كما عثر على 13 آخرين فارقوا الحياة عطشا.

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وأضافت أن أولئك "كانوا جميعهم يستقلون عربة قادمة من ليبيا إلى السودان وتعطلت لما يقارب الشهر ما أدى لنفاذ مدخراتهم من الأكل والماء".

وأشارت القوات إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لمن هم على قيد الحياة.

وقال قائد قاعدة "الشفر ليت" العسكرية الحدودية العقيد ركن عثمان علي عبدالمجيد إن "الصحراء أصبحت هاجسا يهدد أرواح الكثير من المواطنين الذي يسلكون طريقها إلى وجهاتهم المختلفة".

المصدر: RT