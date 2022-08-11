محمد بن زايد يبحث مع جونسون تداعيات عن الحرب في أوكرانيا

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان خلال اتصال هاتفي جرى يوم الخميس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة في ما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء.

وأكدا خلال الاتصال على أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام