خبير مياه يعلق على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة

أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أنه تم بالفعل تشغيل التوربين الثاني مع انتهاء التخزين الثالث في سد النهضة.

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وأضاف شراقي: "افتتح منذ ساعات رئيس الوزراء الإثيوبي تشغيل التوربين الثاني بعد تعثر تشغيله مع مثيله الأول في العشرين من فبراير الماضى منوها أن قدرة كل منهما 750 ميغاوات ولكن كل منهما يعمل الآن بطاقة 30 ميغاوات (4%)، وفي نفس الوقت ينتهي التخزين الثالث بعد مرور 32 يوم من بدء التخزين بحجز 9 مليار م3 وباجمالي تخزين في البحيرة حوالى 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر".

وأردف بالقول: "تعددت الانتهاكات الإثيوبية للاتفاقيات الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021، وتوصيات الاتحاد الإفريقي والأعراف الدولية لافتا إلى أن مصر احتجت رسميا على القرارات الإثيوبية الأحادية لدى مجلس الأمن عدة مرات آخرها 29 يوليو الماضي أثناء التخزين الثالث".

ودعت مصر مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في منطقة حوض النيل التي تهددهما إثيوبيا بالتصرفات غير المسؤولة من تخزين أول وثاني وثالث، وتشغيل توربين أول وثاني.

المصدر: RT