المغرب.. القبض على شاب سطا على مسجد بالقصر الكبير‬

تمكنت شرطة مدينة القصر الكبير في المغرب من توقيف شاب عشريني، بشبهة السطو على مسجد الأندلس في المدينة.

وأوضح مصدر أمني لموقع "هسبريس" أن الأمر يتعلق بشخص من مواليد 1996، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، عمد إلى دخول المسجد لأداء صلاة العشاء مع المصلين، واختبأ داخل المرحاض قبل أن يستولي على 3 ميكروفونات ودراجة هوائية وجلباب الإمام.

وأضاف المصدر أن المتورط تم ضبطه بواسطة كاميرات متاجر الحي على متن الدراجة الهوائية التي سرقها.

وجرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وتقديمه إلى العدالة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي