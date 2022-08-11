تونس.. مقتل سائح قطري ذبحا بالمدينة العتيقة في بنزرت

هزت مدينة بنزرت التونسية جريمة قتل راح ضحيتها سائح قطري من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت، حسب مصدر أمني مسؤول.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن وقائع الجريمة تفيد بأن شابا تونسيا في العقد الرابع لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بذبحه أمام المارة.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.

من جهته، أكد مصدر أمني في تصريح لقناة "التاسعة" أن ضحية جريمة القتل التي اهتزت على وقعها المدينة العتيقة ببنزرت، سائح قطري حل بتونس منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف المصدر أن القاتل شاب عمره 40 عاما وحصل مؤخرا على التقاعد.

وأشار إلى أن القاتل تفطن إلى وجود علاقة بين الضحية وشقيقته عبر "فيسبوك" فقرر الانتقام منه، وذلك بتسلحه بسكين وترصده بأحد شوارع مدينة بنزرت ومهاجمته من الخلف وذبحه بواسطة السكين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية