 
مباشر

غانتس: "الجهاد الإسلامي" تتلقى عشرات ملايين الدولارات من إيران سنويا

أخبار العالم العربي

غانتس:
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlbt

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس بأن إيران تحول إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، بواسطة الحرس الثوري، عشرات ملايين من الدولارات سنويا.

إقرأ المزيد
قائد الحرس الثوري الإيراني يلتقي أمين العام
قائد الحرس الثوري الإيراني يلتقي أمين العام "الجهاد الإسلامي" ويؤكد: تحرير القدس بات قريبا

وقال غانتس في ختام اجتماع مع نظيره القبرصي شارالامبوس بيتريدس في تل أبيب، إن طهران تزود "الجهاد الاسلامي" بوسائل قتالية "تستعمل في نهاية المطاف ضد مدنيين"، كما أنها تقوم كذلك بنقل خبرات تتعلق بإنتاج وسائل قتالية، إلى الحركة.

وقال غانس في إشارة إلى دخول وقف إطلاق النار حول غزة حيز التنفيذ الأحد الماضي: "بينما تمت استعادة الهدوء في المنطقة، لا يمكننا الراحة. وعلى المستوى العملياتي ستحافظ إسرائيل على حريتها في العمل في جميع المجالات".

وأضاف: "كما قلت في الماضي، نركز أعيننا وأهدافنا على كل من يهدد أمن مواطنينا، من خان يونس إلى طهران".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا