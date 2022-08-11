غانتس: "الجهاد الإسلامي" تتلقى عشرات ملايين الدولارات من إيران سنويا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس بأن إيران تحول إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، بواسطة الحرس الثوري، عشرات ملايين من الدولارات سنويا.

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وقال غانتس في ختام اجتماع مع نظيره القبرصي شارالامبوس بيتريدس في تل أبيب، إن طهران تزود "الجهاد الاسلامي" بوسائل قتالية "تستعمل في نهاية المطاف ضد مدنيين"، كما أنها تقوم كذلك بنقل خبرات تتعلق بإنتاج وسائل قتالية، إلى الحركة.

وقال غانس في إشارة إلى دخول وقف إطلاق النار حول غزة حيز التنفيذ الأحد الماضي: "بينما تمت استعادة الهدوء في المنطقة، لا يمكننا الراحة. وعلى المستوى العملياتي ستحافظ إسرائيل على حريتها في العمل في جميع المجالات".

وأضاف: "كما قلت في الماضي، نركز أعيننا وأهدافنا على كل من يهدد أمن مواطنينا، من خان يونس إلى طهران".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية