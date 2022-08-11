الداخلية التركية تعلن عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، 11 أغسطس عن إحباط عملية إرهابية في منطقة أعزاز شمالي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة لصويلو قال فيها إن شعبة الاستخبارات في شرطة هطاي، وقوة مهام سوريا نفذتا عملية أمنية مشتركة في منطقة مارع التابعة لأعزاز.

وأضاف وزير الداخلية أن العملية أسفرت عن توقيف العضو في تنظيم "بي كي كي"، حسن نجار الملقب بـ "أبو علي"، وضبط حزام ناسف يحتوي على 1.8 كلغم من المتفجرات، وكمية كبيرة من الذخائر.

المصدر: الأناضول