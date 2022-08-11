مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا

شكر مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية على ما أبدته من دعم لأوكرانيا، داعيا إياها إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا.

وفي بيان ألقاه أمام مجلس جامعة الدول العربية، أكد صبح أن أوكرانيا تولي اهتماما كبيرا لتكثيف الحوار السياسي مع الدول العربية وتعزيز التعاون في شتى المجالات تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أوكرانيا والجامعة العربية عام 2009.

وشكر الدول العربية على ما أبدته من دعم لأوكرانيا في إطار قرارات الأمم المتحدة، وأبدى تقديره للمبادرة العربية بإنشاء مجموعة الاتصال الوزارية.

أكد @MaxSubkh أن #أوكرانيا تولي اهتماما كبيرا بتكثيف الحوار السياسي مع الدول العربية وتعزيز التعاون في شتى المجالات تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أوكرانيا والجامعة العربية عام 2009. — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) August 11, 2022

وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.

المصدر: RT