 
مباشر
عاجل
اختفاء مروحيتين في شمال روسيا

مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا

أخبار العالم العربي

مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlai

شكر مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية على ما أبدته من دعم لأوكرانيا، داعيا إياها إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا.

وفي بيان ألقاه أمام مجلس جامعة الدول العربية، أكد صبح أن أوكرانيا تولي اهتماما كبيرا لتكثيف الحوار السياسي مع الدول العربية وتعزيز التعاون في شتى المجالات تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أوكرانيا والجامعة العربية عام 2009.

وشكر الدول العربية على ما أبدته من دعم لأوكرانيا في إطار قرارات الأمم المتحدة، وأبدى تقديره للمبادرة العربية بإنشاء مجموعة الاتصال الوزارية.

وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا