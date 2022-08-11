العراق.. "وزير القائد" يحشد لتظاهرة يوم غد الجمعة لـ"دعم الإصلاح"

حشد حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، لتظاهرة في عدد من المحافظات يوم غد الجمعة لـ"دعم الإصلاح".

وكتب على حسابه في فيسبوك: "على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمع حاشد كل في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزورة".

وأضاف أن "التظاهر فيه عدة أسباب، أولها إغاضة الفاسـدين وما تطؤون من موطئ يغيض الفاسـدين إلا كتب لكم به عمل صالح، وثانيها، ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان".

pic.twitter.com/cJZ2pcrYB6 — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 11, 2022

وتابع وزير القائد: "أما ثالثها فمواساة لأهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة، فإننا كما عهدناكم مطيعون صابرون على حرارة الجو من أجل عشق أهل البيت وعشق إصلاحهم، فلا تقصروا بذلك".



وختم بيانه قائلا: "على المعتصمين الاستمرار على اعتصامهم مشكورين".



المصدر: RT