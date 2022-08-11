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تونس.. سنتان سجنا في حق نائب سابق

أخبار العالم العربي

تونس.. سنتان سجنا في حق نائب سابق
AFP
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أصدرت محكمة تونسية، حكمين غيابيين قضيا بسجن النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري، مدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك بسبب إصدار صكوك دون رصيد.

وكانت النيابة العمومية قد أصدرت الأسبوع الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق الخياري لتنفيذ حكمين غيابيين قضيا بسجنه في مجملهما مدة أربعة أعوام، عامان اثنان عن المحكمة العسكرية وعامان اثنان صدرا عن المحكمة الابتدائية ببن عروس.

وقد تولى الخياري الاعتراض على الحكمين المذكورين وتم تحديد جلستي النظر في الاعتراضين.

المصدر: "نسما"

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