مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند عن إرسال فريق إلى سجن عوفر الإسرائيلي لزيارة السجين الفلسطيني بسام السعدي.
وكتب وينسلاند عبر "تويتر": "اليوم أرسلت فريقا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر، لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام في غزة".
وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".
Today, I dispatched a #UN team to visit Sheikh Al-Sa’di in Ofer prison to follow-up on UN commitments to maintain calm in #Gaza. I reiterate that the ceasefire in Gaza is very fragile and I call on all sides to preserve the calm.— Tor Wennesland (@TWennesland) August 10, 2022
المصدر: RT