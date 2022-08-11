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مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر

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مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر
Globallookpress
مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند عن إرسال فريق إلى سجن عوفر الإسرائيلي لزيارة السجين الفلسطيني بسام السعدي.

وكتب وينسلاند عبر "تويتر": "اليوم أرسلت فريقا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر، لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام في غزة".

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".

المصدر: RT

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