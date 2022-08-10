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وسائل إعلام: وكالة الهجرة اليهودية قد تقلص وجودها في روسيا وتتحول إلى نظام العمل عن بعد

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وسائل إعلام: وكالة الهجرة اليهودية قد تقلص وجودها في روسيا وتتحول إلى نظام العمل عن بعد
Legion-Media
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تدرس قيادة وكالة الهجرة اليهودية إمكانية تقليص وجودها المادي في روسيا ونقل العمل مع الروس الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل إلى نظام العمل عن بعد.

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" عن مصدر من الوكالة قوله إن "الوكالة اليهودية ستجري جميع أعمالها المتعلقة بالهجرة إلى الوطن عبر الإنترنت أو عبر الهاتف من إسرائيل".

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وقال المصدر إن الوكالة في الوقت نفسه لا تنوي "تقليص أنشطتها بشكل كامل وترك روسيا" وتريد "التكيف مع متطلبات التشريع الروسي".

ووفقا للصحيفة فإن الوكالة تعرب عن أسفها لأنه في حالة الانسحاب المادي المحتمل من روسيا، ستفقد الوكالة فرصة تسهيل الهجرة إلى إسرائيل في روسيا بشكل مباشر، وهو ما كانت تقوم به هذه المنظمة بنجاح منذ سنوات عديدة.

المصدر: تاس

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