إعلام عبري: سلطنة عمان لم تمنح الإذن للطيران الإسرائيلي بالتحليق في أجوائها

أفاد موقع "واينت" العبري بأن سلطنة عمان لم تمنح حتى الآن موافقتها لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها، وهو أمر لم تتوقعه السلطات الإسرائيلية بعد الموافقة السعودية.

وأشار الموقع إلى أن السعودية سمحت بعد توقيع اتفاقيات التطبيع لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها في إطار ممر جوي خاص إلى الإمارات والبحرين فقط، وذلك بعد تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وبالنسبة للشركات الإسرائيلية فإن التحليق فوق الأجواء السعودية يساهم بشكل كبير بتقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها عدد كبير من الرحلات إلى الشرق الأقصى، مما سيساهم بخفض تكلفتها.

وأوضح الموقع أن "الموافقة العمانية لها أهمية كبيرة وهي ضرورية لأنه بدونها لا توجد إمكانية للخروج من الأجواء السعودية نحو المحيط الهندي ومن ثم إلى وجهات مختلفة في الشرق، للخروج من السعودية تجاه الشرق يجب المرور من الأجواء اليمنية أو العمانية، التحليق فوق الأجواء اليمنية غير ممكن بسبب الحرب هناك ، ولا توجد علاقات بين إسرائيل واليمن".

وتابع أنه "بقي الاحتمال فقط مع عمان والتي يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات، لكنها حتى الآن لم تمنح الموافقة للشركات الإسرائيلية المرور في أجوائها، لكن هذا الموضوع يتم التعامل معه من قبل المستوى السياسي وليس على مستوى شركات الطيران مع السلطات في عمان".

المصدر: "معا"