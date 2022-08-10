بعد أن هاجمه الصدر.. "الإطار التنسيقي" يؤكد ضرورة احترام القضاء العراقي

أكد "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الأربعاء، ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطتين القضائية والتشريعية.

وذكر في بيان صحفي: "عقدنا اجتماعا اليوم وناقشنا جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن".

وأضاف أن "المجتمعين جددوا موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطتان القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".

وطالب قادة الإطار وفقا للبيان "القوى السياسية بالعمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".

ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا".

وفي وقت سابق من اليوم هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى في العراق، وطالبه بحل مجلس النواب خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.



المصدر: RT