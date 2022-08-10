الإمارات تلغي حكما بسجن محام سابق لخاشقجي

ألغت الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن ثلاث سنوات على محام أمريكي كان يمثل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعاقبته بدلا من ذلك بغرامة قدرها 1.36 مليون دولار وترحيله.

كان المحامي عاصم غفور، المقيم في ولاية فرجينيا الأمريكية، قد أدين غيابيا في الإمارات بتهم غامضة تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

لم تنشر السلطات تفاصيل حول القضية، واكتفت بالقول إنها تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال النظام المصرفي الإماراتي.

الشهر الماضي، قال أنصار غفور إن رجال الأمن الإماراتيين ألقوا القبض عليه عند هبوطه في مطار دبي الدولي وأرسلوه إلى مركز احتجاز في أبو ظبي، حيث حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات متبوعا بالترحيل.

تحدث محامي غفور شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يرغب في تعطيل الإجراءات لأن موكله كان لا يزال في الإمارات. وقال إن السلطات أمرت غفور بدفع غرامة قدرها 1.36 مليون دولار قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.

كان غفور يمر عبر دبي في طريقه إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي. ويقول أنصاره إنه لم تكن لديه فكرة أن الإمارات قد أدانته في وقت ما في الماضي.

المصدر: AP