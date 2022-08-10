مصر.. المحكمة العسكرية تصدر حكما غيابيا بإعدام المتهمين بقضية شقة الهرم

قال المحامي خالد المصري، دفاع المتهمين في قضية خلية شقة الهرم في مصر، إن المحكمة العسكرية قضت اليوم الأربعاء، بإحالة أوارق 5 متهمين حكموا بالإعدام غيابيا، إلى مفتي الجمهورية.

إقرأ المزيد

وكانت النيابة العسكرية، أصدرت قرارًا رسميا بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية شقة الهرم إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهمين لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

المصدر: القاهرة 24