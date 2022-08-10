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تونس.. المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار الرئيس سعيد عزل عدد من القضاة

أخبار العالم العربي

تونس.. المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار الرئيس سعيد عزل عدد من القضاة
AP
الرئيس التونسي
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أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، على أن المحكمة قضت اليوم الأربعاء بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة.

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وأضاف الغابري في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، أن بعض الملفات لم يتوفر فيها الموجب القانوني وتم إيقاف قرارات الإعفاء.

يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 يوليو 2022، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.

المصدر: جوهرة أف أم

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