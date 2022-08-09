"قوى مدنية" في العراق تدعو لتظاهرة جماهيرية يوم الجمعة المقبل

دعت مجموعة "قوى مدنية" في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة جماهيرية يوم الجمعة المقبل.

وذكرت في بيان صحفي: "اجتمعت قوى ونخب مدنية وديمقراطية، اليوم، وبحثت في آخر التطورات السياسية، وأكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الديمقراطي المنشود".

وأضافت: "دعونا إلى تظاهرة جماهيرية واسعة، يوم الجمعة القادم 12 أغسطس 2022 في الساعة السادسة مساء، في ساحة الفردوس وسط بغداد".

وتابعت: "ندعو القوى المجتمعة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة والفساد ومعها جميع القوى والاتحادات والمنظمات إلى المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة، والتأكيد على مطالبها بالتغيير الشامل".

المصدر: RT