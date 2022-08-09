 
مباشر

مصر.. توقيف شخص قتل فتاة باستخدام سكين

أخبار العالم العربي

مصر.. توقيف شخص قتل فتاة باستخدام سكين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkxu

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بالشرقية مستخدما سلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها.

وقالت الداخلية في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية مستخدما سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاتها، بالإضافة إلى الأداة المستخدمة في الجريمة"، مشيرة إلى أنه "بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا