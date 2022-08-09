وزارة الري السودانية تحذر من "ارتفاع معدلات الخطورة" في موسم الفيضانات

حذرت وزارة الري والموارد المائية في السودان من ارتفاع معدلات الخطورة خلال موسم الفيضان الحالي على السدود والسكان القريبين منها.

وكشفت صحيفة "الجريدة" المحلية فحوى خطاب رسمي موجه من إدارة سلامة الخزانات، يرد فيه أن "الأوضاع في السودان تنذر بكارثة حقيقية بارتفاع معدلات الخطورة بصورة غير مسبوقة".

وعزت ذلك لنقص الكوادر لديها لإدارة الفيضانات والتمرير بصورة آمنه للمنشآت والمواطنين، خاصة في ظل الحاجة للعمل بصورة متواصلة والتعامل مع أي طوارئ ممكنة.

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خطاب الإدارة التابعة لوزارة الري، أشار إلى توقف أعمال مراقبة ومتابعة تقييم السدود بكل الخزانات، خاصة قياسات أجهزة الرصد وقياسات التسريب.

وكانت وزارة الري أعلنت في وقت سابق رفع حالة التأهب القصوى، لتوقعاتها أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعا كبيرا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن السودان يعاني سنويا من الآثار الكارثية للفيضانات التي هدمت آلاف المنازل، وشردت أسرا، وزاد من الأزمة عمليات الملء الأحادي التي تنتهجها إثيوبيا لملء سد النهضة، بعد فشل دول السودان ومصر واثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأنه.

المصدر: "الجريدة" + RT