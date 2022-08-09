رد لـ"المجاهدين" إلى أمين عام حزب الله: أمرنا أمر القيادة واليد على الزناد ومتوثبون على الحدود

أكد المجاهدون في "حزب الله" اللبناني أن "أمرهم أمر القيادة"، وذلك بعد طلب الأمين العام للحزب، حسن نصرالله منهم أن يكونوا "جاهزين لأي مستجد ومستعدين لكل الاحتمالات".

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها قناة "المنار" اللبنانية: "وصلتنا رسالتكم وسمعنا مقالتكم، وعلى حر جمر العاشر من محرم لبينا مع الملبين في محضر خطابكم، ونحن نتقلد شموخ الحسين وإباء العباس وفداء الأكبر".

وذكرت الرسالة " لقد أشعل، يا سيدنا، نداؤكم أرواحنا المتوقدة عزما وحزما في أيام عاشوراء، وأجج نفوسنا الأبيّة المتوثبة دائماً، فأمرنا أمر القيادة كما عهدتموننا، واليد على الزناد نرمي ببصرنا أقصى القوم".

وتابعت ".. أننا جاهزون بكل ما أعددنا لهم من قوة؛ متوثّبون على الحدود، حدود السيادة وخطوط الكرامة براً وبحراً ومن حيث لا يحتسبون... نعرفك وتعرفنا يا سيدنا، ثابتون على الثّغور بالنّحور، تزول الجبال ولا نزُل، فنحن الأرض والصخر والشجر، ونحن حكايا الناس وزمن الانتصارات الذي بدأ".

وقال المجاهدون في الرسالة أيضا "إن عادوا عدنا، وأحلناهم عصفا.. سنحطّم مركبات نارهم، ونهشّم غرورهم، وندك أوكارهم.. سنكتب للأحرار نصرنا الأكبر الذي ننتظره بشوق، وبوشم دمدم رصاصنا سنحفر للمحتلين المعتدين هزيمة الهزائم.. نحفظ الثروات ونصون الكرامات. ما تركناك يوما يا سيدنا ولن نتركك. لبيك على العهد دائما يا صاحب الوعد. ولله رجال إذا أرادوا أراد".

المصدر: "المنار"