وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فتى في الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى في السابعة عشرة من عمره في الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أن الفتى مؤمن ياسين جابر قضى "متأثرا بجروح حرجة للغاية برصاص الاحتلال الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا اليوم إلى 4، بعد الشبان الثلاثة الذين قضوا في نابلس، ليرتفع عدد الذين قضوا من الفلسطينيين إلى 130 منذ بداية العام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حصيلة الضحايا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ارتفعت إلى 129 منذ بدء العام الجاري، بعد الإلان عن مقتل ثلاثة شبان في نابلس، وأشارت الوزارة إلى أن بين أولئك 46 قضوا "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".

المصدر: RT