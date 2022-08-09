الصحة الفلسطينية: 6 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع 6 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال المواجهات المندلعة في الضفة الغربية. وقد وصلت الإصابات إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الإصابات التي وصلت إلى المجمع الطبي إصابتان خطيرتان، وإصابة خطيرة أخرى نقلت إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وحسب مراسلة RT فإن المواجهات مندلعة في كل من سلفيت، وبيت ايل، والعروب، وجنوب بيت لحم، وباب الزاوية، والخليل.

أفادت مراسلتنا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، مع إعلان حركة "فتح" الاضراب في محافظات الضفة "حدادا على اغتيال 3 شهداء من نابلس".

المصدر: RT