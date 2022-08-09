مراسلنا: مُسيرة تركية تستهدف سيارة بالقرب من الحدود السورية التركية في مدينة القامشلي
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أفاد مراسلنا بوقوع إصابات وسط أنباء عن قصف طائرة مُسيرة تركية لسيارة مدنية بالقرب من الحدود السورية التركية في مدينة القامشلي.
ونشر مراسلنا صورا لعملية الاستهداف.
من جهتها نقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن القوات التركية قصفت بقذيفتي هاون عبر طيارة مسيرة المباني السكنية في حيي المحمقية والحزام الغربي في مدينة القامشلي ما أدى إلى سقوط أضرار مادية في بعض المنازل والبنى التحتية.
وذكرت مصادر محلية في وقت سابق لـ"سانا" أن القوات التركية قصفت صباح اليوم الثلاثاء بالمدفعية قرية السلماسة في ناحية تل تمر ما أدى إلى مقتل شخص.
المصدر: سانا، RT