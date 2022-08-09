اندلاع مواجهات في مدينة الخليل وإضراب وإحراق إطارات في محافظات الضفة الغربية (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، مع إعلان حركة "فتح" الاضراب في محافظات الضفة "حدادا على اغتيال 3 شهداء من نابلس".

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وأفاد موقع "معا" الإخباري بأنه تم "إشعال النيران في اطارات السيارات على دوار ابن رشد ودوار المنارة وسط الخليل، مع وقوع مواجهات في باب الزاوية بمدينة الخليل".

كما جرى إغلاق المحال التجارية في مدينة رام الله، حيث خرجت مسيرات باتجاه حاجز بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالاضافة إلى أن المحال التجارية في بيت لحم أغلقت أبوابها "حدادا على أرواح شهداء نابلس".

ودعت القوى الوطنية الإسلامية والمسيحية، والفعاليات الإجتماعية في مدينة القدس، إلى "الإضراب الشامل" في مدينة القدس ومحافظتها، بما يتضمن من إغلاق للأسواق والمحال التجارية، وذلك "حدادا على شهداء نابلس الذين ارتقوا في سبيل المسجد الأقصى المبارك"، إذ يبدأ الإضراب في تمام الساعة الـ2:00 ظهرا بالتوقيت المجلي حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT + "معا"