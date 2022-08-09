مصر.. النرويج تصدر قرارا بشأن شبه جزيرة سيناء

قالت وسائل الإعلام المصرية إن النرويج ألغت تحذيرات السفر لجنوب سيناء في مصر، مع استمرار التحذير من السفر إلى شمال سيناء والمناطق الحدودية مع ليبيا.

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وأوضحت وزارة الخارجية في النرويج أنها تبنت القرار بسبب "التحسنات التي طرأت على الوضع الأمني، والاستقرار الذي حدث خلال الفترة الماضية" في جنوب سيناء.

وفي السياق نفسه، قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات خلال عيد الأضحى المبارك كانت من 100% إلى 80%، مؤكدًا أن هناك فنادق سجلت كامل العدد.

وأضاف أحمد الشيخ أن هذا الرواج الكبير كان متوقعا مقارنة بحجم اشغالات العام الماضي، لا سيما مع التعايش مع فيروس كورونا.

وأشار رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء، إلى الاهتمام بأعمال التنظيف والتطهير بشكل دوري في كل المنشآت السياحية سواء الفنادق أو المطاعم، موضحًا أن شرم الشيخ تتميز بالعديد من المقومات بما يجعلها منطقة جذب للسياحة، كونها تضم مطارا فضلا عن أنها مزودة بالعديد من الخدمات التي تجعلها مناسبة للأسر والعائلات.

وفي 2019 أعلنت بريطانيا رفع الحظر على رحلاتها الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، الذي فرضته عام 2015، وقررت استئناف الرحلات بعد توقف استمر لأكثر من أربع سنوات.

المصدر: القاهرة 24