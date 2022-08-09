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نصر الله: فلسطين هي القضية المركزية وأين من يدعون العروبة من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟

أخبار العالم العربي

نصر الله: فلسطين هي القضية المركزية وأين من يدعون العروبة من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟
AP
أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله
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أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "فلسطين هي القضية المركزية"، مشددا على "الاعتزاز بالشهداء والمقاومين في فلسطين".

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وفي كلمته بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء، قال نصر الله: "فلسطين هي القضية المركزية، ونحن لا نتوقع من الأميركيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة، ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟"

وأضاف نصر الله: "في عاشوراء الحسين، نعتز بالشهداء والمقاومين في فلسطين الذين دائما يقاتلون بصمود أسطوري، ونجدد التزامنا كما كنا نفعل منذ 40 عاما بهذه القضية المقدسة ونجدد وقوفنا إلى جانب هذا الشعب المناضل".

المصدر: "المنار"

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