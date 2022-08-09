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سرايا القدس: استهدفنا قوات وآليات الجيش الإسرائيلي بشارع حطين في نابلس بصليات كثيفة من الرصاص

اشتباكات مسلحة بين سرايا القدس والقوات الإسرائيلية في نابلس وأنباء عن عدد كبير من الجرحى (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

اشتباكات مسلحة بين سرايا القدس والقوات الإسرائيلية في نابلس وأنباء عن عدد كبير من الجرحى (فيديوهات)
AP
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية داهمت صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا، في محاولة لاعتقال ما أسمته مطلوبا.

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وقالت كتيبة نابلس في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال ووحداته الخاصة ويستهدفونها بصليات كبيرة من الرصاص".

وأضافت: "استهدفنا قوات وآليات الاحتلال في شارع حطين بصليات كثيفة من الرصاص".

وتمت الإشارة إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين، أسفر عن إصابة أكثر من خمسة مواطنين.

وأوضح مدير مستشفى رفيديا، قاسم دغلس، قائلا: "8 إصابات وصلت مستشفى رفيديا حتى الآن، جميعها في الأطراف، وأوضاعهم مستقرة".

المصدر: RT + "فلسطين اليوم"

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