مصر.. رئيس الإدارة المحلية يعلن عن عمليات هدم مرتقبة للأبنية المخالفة ويكشف قيمة مبالغ التصالح

اعلن رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري النائب أحمد السجيني أن قرارات هدم ستنفذ بحق مخالفات البناء الجديدة على الأراضي الزراعية في البلاد.

وقال في تصريحات قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه يجري حاليا في البلاد تنفيذ مبادرة الرئاسة "حياة كريمة" موضحا أنه "لو استمر التعدي بالمعدلات السابق، وعلى ما نخلص حياة كريمة التي ننفذها الآن، هنحتاج حياة كريمة ثانية وثالثة ورابعة".

وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا الاثنين لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

وفي الاطار ذاته، قال النائب السجيني إن قانون التصالح على مخالفات البناء، تشريع استثنائي أصدرته دولة 30 يونيو بمنتهى الشفافية والمصارحة مع النفس، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع الملف بصورة استثنائية.

وأضاف أنه تم تحصيل نحو 22 مليار جنيه في إطار عمليات التصالح في المخالفات وأن عدد الطلبات بلغ 2.8 مليون حتى الآن، موضحا أن الحصيلة النهائية تمثل نسبة الـ25% جدية التصالح، إضافة إلى بعض المواطنين الذين دفعوا مبلغ التصالح بالكامل.

المصدر: الشروق