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موسكو: الضربات الإسرائيلية تسببت بالتصعيد في غزة.. وندعو جميع الأطراف لضبط النفس

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موسكو: الضربات الإسرائيلية تسببت بالتصعيد في غزة.. وندعو جميع الأطراف لضبط النفس
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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دعت روسيا جميع الأطراف المعنية لضبط النفس وتفادي تصعيد جديد حول قطاع غزة، على خلفية إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" في أعقاب العملية الإسرائيلية في القطاع.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "التدهور السريع للوضع في منطقة النزاع، الذي تحول إلى مواجهة مسلحة وسقوط ضحايا بشرية عديدة، يثير قلقا عميقا لدينا".

وتابع قائلا إن "التصعيد الجديد تسببت به ضربات القوات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 5 أغسطس، وردا عليها بدأت الفصائل الفلسطينية بالقصف العشوائي والواسع النطاق للأراضي الإسرائيلية".

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وأضاف: "تلقينا بارتياح ورضى إعلان نظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. من جانبنا بدأنا منذ أول بداية بالعمل الحثيث من أجل وقف العمليات القتالية، وأجرينا اتصالات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة".

وأشاد الجانب الروسي بدور الوساطة لمصر وقطر، و"المساهمة المهمة" للأمم المتحدة، وخاصة مبعوثها تور فينيسلاند، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا الدبلوماسي الروسي "جميع الأطراف المعنية لإبداء أقصى قدر من ضبط النفس والالتزام بأعراف القانون الإنساني الدولي وتفادي تصعيد جديد".

المصدر: تاس

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