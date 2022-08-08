وليد جنبلاط: لبنان المصارف والسياحة هو لبنان مزور

قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إن "لبنان القديم الذي يتمسك به البعض انتهى ولبنان المصارف والسياحة هو لبنان مزور".

وأشار جنبلاط في تصريح إلى أنه "ما من أحد ترشح لرئاسة الجمهورية وكل منهم ينتظر إشارة خضراء أو صفراء من سفارة أو من جهة أخرى وما من أحد منهم تقدم ببرنامج"، مشددا على "أننا نريد رئيسا يملك برنامجا واضحا أما الآخرون فلينتظروا على أبواب السفارات فهذا شأنهم".

وأضاف: "حزب الله لم يأت إلى لبنان من القمر بل أتى بظروف موضوعية نتيجة الغزو الإسرائيلي وهو ليس مكون من أجانب بل يمثل شريحة كبرى من اللبنانيين وأي رئيس سيأتي يجب أن يضع برنامج للحوار مع حزب الله ولاحقا، يضع أولوية كيف يمكن استيعاب سلاح الحزب ضمن الاستراتيجية الدفاعية".

وقال جنبلاط: "لا أوافق على كلمة حياد وموضوع النأي بالنفس، نحن قمنا باختراعه عندما طلبنا من حزب الله أن لا يدخل إلى سوريا وقد فشلنا في ذلك لكن أن نكون على الحياد وعلى أبواب كل العرب هناك عدو إسرائيلي فهذه هرطقة سياسية"، مؤكدا أنه "لا بد من حوار مع الحزب وغيره لبناء دولة قوية أما أن يجلس أحدهم في الداخل ويتفلسف ويتمنطق بالقرارات الدولية فليجب أين هو القرار 242 وأين أصبحت فلسطين عندما اتكلنا على القرار الدولي فقد "ذهبت فلسطين".

المصدر: "الجديد"