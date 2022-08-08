المبعوث الأممي للشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا

أعلن المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وقطاع غزة لا يزال هشا.

وأضاف وينسلاند في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول التصعيد الأخير في قطاع غزة أن "حلقات العنف في غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع تضع حدا للاحتلال".

وتابع: "ملتزمون بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف إطلاق النار في غزة".

ولفت إلى أن "أي استئناف للأعمال العدائية سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين،

وغزة كانت على شفا انهيار إنساني عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس".

وأكد أن "نقص الأدوية والمعدات الطبية أدى إلى مضاعفة آثار التصعيد في غزة".

وأشار إلى أن "إغلاق إسرائيل التام للمعابر على مدى 6 أيام خلق أزمة إنسانية في غزة".

المصدر: وكالات