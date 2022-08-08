واشنطن: نشعر بالقلق إزاء ما يحدث من اعتقالات لصحفيين ونشطاء في كردستان العراق

أعربت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الاثنين، عن "قلقها" إزاء ما يحدث من اعتقالات لصحفيين ونشطاء في كردستان العراق.

وذكرت في بيان صحفي: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق، خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية في السادس من الشهر الحالي".

وأضافت: "لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضا حق الصحفيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل".

وتابعت: "نحث سلطات إقليم كردستان العراق على مراجعة هذه الإجراءات، وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية".

المصدر: RT