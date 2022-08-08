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المالكي: لا حل للبرلمان العراقي ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب للانعقاد

أخبار العالم العربي

المالكي: لا حل للبرلمان العراقي ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب للانعقاد
AFP
رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي
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أعرب رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي عن رفضه لإجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد.

وقال المالكي في تصريح إن "العراق بلد المكونات، ولا يمكن أن تفرض إرادة عليه إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب". 

وأضاف: "لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس للانعقاد وهو من يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به". 

 

المصدر: RT

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