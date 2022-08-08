ليبيا.. جلسة لمحاكمة أكثر من 50 متهما بالانتماء لتنظيم "داعش"

تابعت محكمة الاستئناف العليا في مصراتة محاكمة أكثر من خمسين متهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش" بينهم قيادي، بالاستماع إلى محامي المتهمين وبعض الشهود.

وفي الجلسة الرابعة التي عقدتها صباح اليوم الإثنين، في مقر المباحث الجنائية في المدينة، استمع القاضي إلى أقوال محامي المتهمين، وأقوال الشهود في التهم الموجهة إلى أفراد التنظيم، وبينهم القيادي فوزي العياط، وذلك لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البت في الحكم لاحقا.

حضر الجلسة عدد من أهالي وأسر ضحايا التنظيم، ونشطاء وحقوقيون من مدينة مصراتة، إضافة إلى عدد من مقاتلي ما تعرف بعملية "البنيان المرصوص" وهم الذين خاضوا معارك مع التنظيم لمدة 7 أشهر، وتمكنوا من استعادة مدينة "سرت" التي كانت تحت سيطرته، وذلك عام 2016.

المصدر: "بوابة الوسط"