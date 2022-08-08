أمير سعودي: البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين

أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن أعربت الدول الغربية ومن بينها أوكرانيا تضامنها مع إسرائيل، وهو ما اعتبره أمير سعودي "نفاقا".

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك: "بصفتي أوكرانيا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".

שגריר אוקראינה יבגן קורניצ'וק: "כאוקראיני שארצו תחת מתקפה ברוטלית וממושכת מצד שכנתה הקרובה - אני חש סימפטיה גדולה כלפי הציבור הישראלי.

טרור ומתקפה בזדון כלפי אזרחים הפכו להיות היום-יום של הישראלים והאוקראינים. חייבים לשים לזה סוף. אנו מתפללים לשלום בתקווה לסיום ההסלמה בקרוב." — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) August 7, 2022

وأضاف كورنيشوك: "لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا".

بدوره، قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، إن "نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين".

نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد..

البشر في اوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 7, 2022

هذا وكتب أحد المغردين عبر "تويتر": "الفرق بين إسرائيل وفلسطين أنها دولة محتلة ارض فلسطين وعايشة على تعاسة الشعب الفلسطيني، لماذا أوكرانيا تدافع عن ارضها؟ لماذا لها الحق بالدفاع والفلسطيني لا؟".

الفرق بين إسرائيل وفلسطين انها دولة محتلة ارض فلسطين وعايشة على تعاسة ألشعب الفلسطيني، لماذا اوكرانيا تدافع عن ارضها؟ لماذا لها الحق بالدفاع والفلسطيني لا؟ — bîñâłaŵî (@ali33840248) August 8, 2022

اوروبا وأمريكا أعلنوا المقاطعه على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا

بينما أسرائيل العرب يرتمون في حضنها ويمدونهم من ثرواتهم ويعززون علاقاتهم بها كلما قتلت اطفال فلسطين وحرمتهم من الأبوين واحتلت أراضيهم

حتى وان تدخلت مصر لأتفاق لوقف الحرب لن تقبل أسرائيل إلا إذا شعرت بالخطر والهزيمه pic.twitter.com/DhxPoLFFjb — محمد السنيدي969+ (@mohamedaldalai) August 7, 2022

وعلق آخر على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال: "إذا سمحنا لدولة كبيرة باجتياح دولة أصغر فإنها الفوضى"، قائلا: "بصراحة هذا النوع من التصريحات بات كوميدياً من وزير البلد التي لم تترك بلداً صغيراً إلا واجتاحته".

ونشر آخر رسما كاريكاتوريا وعلق عليه قائلا: "الغرب المنافق بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل في أوكرانيا".

الغرب المنافق بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل في أوكرانيا pic.twitter.com/2uetujg4ef — Dr.Kadhem Rajab (@kadhem2011) August 8, 2022

المصدر: RT