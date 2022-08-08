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أمير سعودي: البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين

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أمير سعودي: البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين
AFP
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أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن أعربت الدول الغربية ومن بينها أوكرانيا تضامنها مع إسرائيل، وهو ما اعتبره أمير سعودي "نفاقا".

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك: "بصفتي أوكرانيا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".

وأضاف كورنيشوك: "لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا".

بدوره، قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، إن "نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين".

هذا وكتب أحد المغردين عبر "تويتر": "الفرق بين إسرائيل وفلسطين أنها دولة محتلة ارض فلسطين وعايشة على تعاسة الشعب الفلسطيني، لماذا أوكرانيا تدافع عن ارضها؟ لماذا لها الحق بالدفاع والفلسطيني لا؟".

وعلق آخر على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال: "إذا سمحنا لدولة كبيرة باجتياح دولة أصغر فإنها الفوضى"، قائلا: "بصراحة هذا النوع من التصريحات بات كوميدياً من وزير البلد التي لم تترك بلداً صغيراً إلا واجتاحته".

ونشر آخر رسما كاريكاتوريا وعلق عليه قائلا: "الغرب المنافق بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل في أوكرانيا".

المصدر: RT

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