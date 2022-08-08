إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة

أعلن الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء عن بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء بعدما سمحت إسرائيل بإدخال الوقود إلى القطاع، مع صمود الهدنة التي توصلت إليها مع حركة "الجهاد الإسلامي".

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وقال محمد ثابت، الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء اليوم الاثنين: "بدأت محطة الكهرباء بالعمل تدريجيا في إنتاج الكهرباء في غزة بعد يومين من توقفها".

ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" بوساطة مصرية، حيز التنفيذ في قطاع غزة، وبعد تحذيرات من انقطاع الكهرباء بمستشفيات القطاع على خلفية الغارات الإسرائيلية على غزة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

المصدر: أ ف ب