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وزير الخارجية الأردني: نرحب بالهدنة في غزة ونثمن دور مصر وقطر وأمريكا

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وزير الخارجية الأردني: نرحب بالهدنة في غزة ونثمن دور مصر وقطر وأمريكا
AP
أيمن الصفدي
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رحب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بالهدنة في غزة ، مثمنا الدور المصري والقطري والأمريكي في التوصل إليها.

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وحذر الصفدي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في عمان، من استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، داعيا إلى وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

ودان الصفدي استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الأردن مستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لإيجاد الأفق السياسي لتحقيق السلام.

كما أكد الصفدي، من جهة أخرى، على ضرورة الالتزام بالهدنة في اليمن، خاصة ما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز، مشيرا إلى استمرار الأردن بدعم الشرعية في اليمن.

بدوره، كشف وزير الخارجية اليمني عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الأردن، مشيرا إلى توقيع بروتوكول للتعاون والتنسيق السياسي مع الأردن.

وأكد على دعم أي حوار لتمديد الهدنة طالما سيقود إلى سلام مستدام في اليمن، مشيرا إلى أن "الميليشيات لم تتوقف عن مهاجمة قواتنا خلال الهدنة".

المصدر: وكالات

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